Володин считает, что для РФ очень важно провести выставку «Экспо» в Екатеринбурге

В прошлом году было принято решение о выдвижении этого города в качестве кандидата на право проведения «Экспо-2025. „Россия является постоянным участником выставки с самого начала в 1851 году, однако еще ни разу не принимала ее у себя. Для нас очень важно впервые в российской истории провести „Экспо“ в нашей стране“, — заявил Володин по итогам состоявшейся в четверг встречи с членами инспекционной комиссии „Экспо-2025“ Международного бюро выставок, сообщил официальный сайт нижней палаты парламента.

От имени депутатов всех политических партий он обратился с просьбой рассмотреть Екатеринбург как город, готовый принять эту выставку. „Этот выбор не случаен: Урал — центр России, он славится своими технологическими достижениями“, — подчеркнул спикер.

Володин уверен, что „выставка станет хорошим импульсом для развития региона“. „Предложенная тема — „Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений“ — имеет потенциальный интерес как для представителей власти, так и для бизнеса, общественных и научных организаций“, — отметил политик.

Поддержка Екатеринбурга думскими фракциями

Представители всех фракций в Госдуме поддержали Екатеринбург в качестве города-кандидата на право проведения выставки „Экспо-2025“. Так, первый вице-спикер палаты Иван Мельников КПРФ ) отметил, что российские павильоны „всегда были среди лучших, а экспонаты — уникальными“.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил об уникальном географическом положении Екатеринбурга: „Город расположен на стыке Европы и Азии, что очень удобно для проведения крупного международного мероприятия. Кроме того, Екатеринбург будет интересен гостям как один из крупнейших промышленных и научных центров“.

Руководитель фракции »Единая Россия" Сергей Неверов обратил внимание членов инспекционной комиссии на то, что «Россия имеет большой опыт проведения крупнейших мероприятий». «Мы готовы принять у себя выставку „Экспо“ в 2025 году. Екатеринбург — очень гостеприимный город, в этом смогут убедиться все гости и участники „Экспо-2025“, — заявил он.

Лидер »Справедливой России" Сергей Миронов поделился личными впечатлениями о Екатеринбурге, в котором он прожил более шести лет. «Мы приглашаем всех в Екатеринбург — это очень уютный и зеленый город. А то, что Свердловская область обладает огромным научно-техническим потенциалом, будет способствовать успеху выставки ЭКСПО-2025», — подчеркнул Миронов.

Об «Экспо»

"Экспо" (Expo) — международные выставки для демонстрации технических и технологических достижений. Их проведение направлено на повышение осведомленности мирового сообщества и поиск ответов на глобальные вызовы современности. Организационные вопросы (календарь, заявки, отбор) с 1928 года решает межправительственная организация Международное бюро выставок (МБВ). На начало 2018 года МБВ объединяет 170 государств.

Выставки «Экспо» проводятся раз в пять лет и длятся от 3 до 6 месяцев.

Россия участвовала во всех всемирных выставках с 1851 года, но при этом ни разу не принимала их у себя. В этой связи было принято решение о выдвижении Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки «Экспо» в 2025 году (примерные даты: 2 мая — 2 ноября 2025 года).