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Инспекторы Международного бюро выставок приступили к оценке российской заявки «ЭКСПО-2025» 3 апреля 2018 г.
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Инспекторы Международного бюро выставок приступили к оценке российской заявки «ЭКСПО-2025» 3 апреля 2018 г. 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Президентский центр Б. Н. Ельцина в г. Екатеринбурге сегодня стал площадкой, где состоялись первые презентации в рамках визита инспекционной комиссии Международного бюро выставок (МБВ).
Представительная делегация МБВ, в составе которой Посол Республики Корея в Королевстве Дания, Представитель Республики Корея в МБВ, глава делегации, Джай-Чул Чой, Заместитель Генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес, Президент МБВ Стин Кристенсен, и другие официальные лица МБВ, заслушали серию докладов по вопросам, изложенным в заявочной книге «ЭКСПО-2025».
В презентации докладов приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Алексей Груздев, генеральный директор АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак.
Также свой доклад по вопросам прогнозируемого количества участников выставки, возможным решениям по расположению павильонов и других видов пространств для международных и местных участников, архитектурному и модульному плану «ЭКСПО-2025», инспекционной комиссии представил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов.
Заявленная площадь будущей выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге составляет 555 гектаров, что, а случае победы российской заявки, сделает её самой масштабной за всю историю проводимых Всемирных выставок «ЭКСПО».
Справочно
Визит инспекционной комиссии Международного бюро выставок в Екатеринбург и Москву проводится в период с 2 по 6 апреля в рамках кампании по выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025».
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