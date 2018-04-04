Инспекторы Международного бюро выставок приступили к оценке российской заявки «ЭКСПО-2025» 3 апреля 2018 г.

Президентский центр Б. Н. Ельцина в г. Екатеринбурге сегодня стал площадкой, где состоялись первые презентации в рамках визита инспекционной комиссии Международного бюро выставок (МБВ).

Представительная делегация МБВ, в составе которой Посол Республики Корея в Королевстве Дания, Представитель Республики Корея в МБВ, глава делегации, Джай-Чул Чой, Заместитель Генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес, Президент МБВ Стин Кристенсен, и другие официальные лица МБВ, заслушали серию докладов по вопросам, изложенным в заявочной книге «ЭКСПО-2025».

Также свой доклад по вопросам прогнозируемого количества участников выставки, возможным решениям по расположению павильонов и других видов пространств для международных и местных участников, архитектурному и модульному плану «ЭКСПО-2025», инспекционной комиссии представил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов

Заявленная площадь будущей выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге составляет 555 гектаров, что, а случае победы российской заявки, сделает её самой масштабной за всю историю проводимых Всемирных выставок «ЭКСПО».

Справочно

Визит инспекционной комиссии Международного бюро выставок в Екатеринбург и Москву проводится в период с 2 по 6 апреля в рамках кампании по выдвижению г. Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025».