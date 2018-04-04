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Путин 5 апреля проведет заседание Госсовета и примет Комиссию Международного бюро выставок
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Путин 5 апреля проведет заседание Госсовета и примет Комиссию Международного бюро выставок 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 5 апреля проведет заседание Госсовета, посвященное развитию конкуренции в России. Кроме того, он встретится с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок, прибывших в РФ, чтобы оценить готовность Екатеринбурга провести «ЭКСПО-2025». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
"5 апреля Владимир Путин проведет заседание Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в Российской Федерации", — говорится в соответствующем сообщении Кремля. Уточняется, что с докладами выступят руководители рабочей группы по подготовке к предстоящему заседанию глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, а также министр экономического развития Максим Орешкин, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Ожидается, что на заседании будут рассмотрены необходимые меры для достижения целей сформулированных в Указе Президента от 21 декабря 2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».
В этот же день, по информации пресс-службы, президент примет в Кремле членов инспекционной комиссии Международного бюро выставок, которые прибыли в Россию в рамках инспекционной поездки, чтобы оценить готовность Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2025». Возглавляет делегацию — председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой.
В Кремле напомнили, что 22 мая 2017 года состоялась официальная передача письма правительства Российской Федерации в Международное бюро выставок в Париже о выдвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025». Темой российской заявки стали инновации и лучшая жизнь для будущих поколений. Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года.
Проведение «ЭКСПО» запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Конкурентами Екатеринбурга на данный момент являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).
Россия участвует в «ЭКСПО» с 1851 года и, в случае победы заявки Екатеринбурга, «ЭКСПО-2025» может стать первой Всемирной выставкой, которая пройдет на территории России.
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