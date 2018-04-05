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Володин: Для России очень важно впервые провести Экспо-2025
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Володин: Для России очень важно впервые провести Экспо-2025 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Российская Газета
Все фракции Госдумы поддержали Екатеринбург в качестве города-кандидата на право проведения выставки Экспо-2025, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. В Госдуме собираются взять на контроль подготовку к всемирной выставке в случае победы российской заявки.
Кандидатура Екатеринбурга обсуждалась на встрече с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок (сегодня с ними встретится и глава государства). «Жители города поддерживают проведение выставки. А депутаты Государственной думы возьмут на контроль вопросы ее подготовки и проведения», — заявил парламентарий Андрей Альшевских, на территории избирательного округа которого предполагается расположить Экспо-2025.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Россия является постоянным участником выставки с самого начала в 1851 году, однако еще ни разу не принимала ее у себя.
— Для нас очень важно впервые в российской истории провести Экспо в нашей стране, — подчеркнул он. — От имени депутатов всех политических партий прошу вас рассмотреть Екатеринбург как город, готовый принять эту выставку. Этот выбор не случаен: Урал — центр России, он славится своими технологическими достижениями.
Выставка, по мнению Володина, станет хорошим импульсом для развития региона.
Представители всех фракций обосновали кандидатуру Екатеринбурга. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский указал на уникальное географическое положение города: он «расположен на стыке Европы и Азии, что очень удобно для проведения крупного международного мероприятия». А глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов обратил внимание на то, что Россия имеет большой опыт проведения крупнейших мероприятий. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов подчеркнул, что Свердловская область обладает огромным научно-техническим потенциалом будет способствовать успеху выставки.
Решение о городе-победителе будет принято в ноябре. Конкурентами Екатеринбурга на данный момент являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).
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