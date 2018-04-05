Володин: Для России очень важно впервые провести Экспо-2025

Все фракции Госдумы поддержали Екатеринбург в качестве города-кандидата на право проведения выставки Экспо-2025, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. В Госдуме собираются взять на контроль подготовку к всемирной выставке в случае победы российской заявки.

Кандидатура Екатеринбурга обсуждалась на встрече с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок (сегодня с ними встретится и глава государства). «Жители города поддерживают проведение выставки. А депутаты Государственной думы возьмут на контроль вопросы ее подготовки и проведения», — заявил парламентарий Андрей Альшевских , на территории избирательного округа которого предполагается расположить Экспо-2025.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Россия является постоянным участником выставки с самого начала в 1851 году, однако еще ни разу не принимала ее у себя.

— Для нас очень важно впервые в российской истории провести Экспо в нашей стране, — подчеркнул он. — От имени депутатов всех политических партий прошу вас рассмотреть Екатеринбург как город, готовый принять эту выставку. Этот выбор не случаен: Урал — центр России, он славится своими технологическими достижениями.

Выставка, по мнению Володина, станет хорошим импульсом для развития региона.

Решение о городе-победителе будет принято в ноябре. Конкурентами Екатеринбурга на данный момент являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).