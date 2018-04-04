В читальне расскажут о картинах Ивана Шишкина

Час искусства «У медведя во бору» пройдет в библиотеке №147 во вторник, 10 апреля.

Экологическое воспитание подрастающего поколения является главной задачей этого праздника, считают сотрудники читальни.

— «У медведя во бору» это своего рода лекция о жизни обитателей леса, — отметила в разговоре с редактором газеты «Борисовские пруды» заведующая библиотекой №147 Наталья Гусева , — свой рассказ мы сопроводим мультимедийной презентацией, где покажем известные картины Ивана Шишкина . Дети узнают, чем отличается «березняк» от «ельника».

Подробнее библиотекари остановятся на картине «Утро в сосновом бору». Изюминкой они считают тайну появления мишек на картине. Этот секрет раскроют на часе искусства.

Пройдет экологическая лекция с 11:00 до 12:00 по адресу: улица Домодедовская, дом 44.