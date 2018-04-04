В читальне расскажут о картинах Ивана Шишкина 

Час искусства «У медведя во бору» пройдет в библиотеке №147 во вторник, 10 апреля.
Экологическое воспитание подрастающего поколения является главной задачей этого праздника, считают сотрудники читальни.
— «У медведя во бору» это своего рода лекция о жизни обитателей леса, — отметила в разговоре с редактором газеты «Борисовские пруды» заведующая библиотекой №147 Наталья Гусева, — свой рассказ мы сопроводим мультимедийной презентацией, где покажем известные картины Ивана Шишкина. Дети узнают, чем отличается «березняк» от «ельника».
Подробнее библиотекари остановятся на картине «Утро в сосновом бору». Изюминкой они считают тайну появления мишек на картине. Этот секрет раскроют на часе искусства.
Пройдет экологическая лекция с 11:00 до 12:00 по адресу: улица Домодедовская, дом 44.
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