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В ЦКИ «Меридиан» жителям округа создадут «Весеннее настроение»
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В ЦКИ «Меридиан» жителям округа создадут «Весеннее настроение» 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
12 апреля перед гостями центра культуры и искусства выступят Татьяна и Дарья Золотовские — талантливый семейный дуэт, известный многим по теле— и радиопередачам.
Как сообщается на официальном сайте центра, в их исполнении на концерте прозвучат песни советских композиторов и народные песни. Также собравшиеся смогут услышать фольклорные произведения Воронежской области, с которыми зрителей познакомит Татьяна Золотовская — экс-солистка ансамбля «Воронежские девчата», артистка Воронежской филармонии. А специальным гостем программы станет баянист и певец Роберт Алеветдинов, который представит музыкальный фольклор татарского народа.
Концет будет проходить в Малом зале центра культуры и искусства «Меридиан», начало в 19.00. Вход по бесплатному пригласительному билету, который можно распечатать на сайте ЦКИ.
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