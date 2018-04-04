В КЦ «Вдохновение» расскажут о появлении первых мультфильмов

Откуда появились первые мультфильмы — ответ на этот вопрос можно будет получить на лекции в культурном центре «Вдохновение» 8 апреля в 12:00.

В Арт-клубе культурного центра на лекции «Первые мультфильмы» киновед Наталья Антропова расскажет маленьким зрителям, как появились первые мультики и о том, как художники придумывают и оживляют своих героев.

Мало кто догадывается, что история анимации начинается раньше, чем история кинематографа. Попытки запечатлеть движение в рисунке начались в первобытную эпоху, продолжились в античные времена и привели к появлению примитивной мультипликации в первой половине XIX века. А привычные для нас «мультики» существуют с 1906 года, когда Эмиль Коль придумал своего персонажа Фантоша. Анимация рождалась как серьезное и «взрослое» искусство, говорящее о самых острых проблемах и дающее простор для самых радикальных экспериментов.

Детский кинолекторий — новый проект культурного центра «Вдохновение», где дети, уютно устроившись на мягких пуфиках, знакомятся с основами кинематографа, узнают, как появилось кино, кто стал создателем первых кинолент, как родилась идея создания кино и множество других интересных фактов! Вместе с лектором, киноведом Натальей Антроповой, ребята разовьют художественный вкус, навыки зрительской активности и восприятия кино как искусства.

Благодаря особенному ракурсу, лекции делают понятными сложные вещи и в то же время приобщают детей в возрасте от 5 до 8 лет к искусству кино и кинопроекции, учат не только смотреть, но и видеть.

Лектор — Наталья Антропова, режиссер, писатель, художник. Окончила Московский государственный институт культуры. Автор и режиссер нескольких фильмов и программ телеканала «Культура», а также радиоспектаклей. Преподавала в Гуманитарном колледже РГГУ.

Встреча пройдет в Арт-клубе КЦ «Вдохновение» 08 апреля в 12:00.

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации: https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/694203/. Лекция ориентирована на слушателей 5-8 лет. Продолжительность встречи составит 30-40 минут.