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Музей «Старая Сарепта» покажет редчайшие находки, поднятые со дна Волги
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Музей «Старая Сарепта» покажет редчайшие находки, поднятые со дна Волги 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Музей-заповедник «Старая Сарепта» подготовил для волгоградцев программу, в рамках которой покажет редчайшие находки, поднятые дайверами со дна Волги.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, гости познакомятся с палеонтологической деятельностью, которая велась в поселении Сарепта ее основоположником Александром Кноблохом. Увлекаясь историей Нижнего Поволжья, он собирал и отправлял останки в Зоологический музей Императорской академии наук в Санкт-Петербурге. Благодаря его неоценимой работе сегодня посетители имеют возможность увидеть в музее выставку «Мир древних животных Александра Кноблоха».
Посетители увидят уникальные экспонаты, найденные на территории Волгоградской области, а также в других уголках мира. «Старая Сарепта» покажет останки первобытного бизона, обитавшего в Северной Америке и Евразии 150 000 лет назад, шерстистого носорога, исчезнувшего 814 000 лет назад, фрагменты мамонта, а также череп верблюда, вид которого назван в честь его первооткрывателя Александра Кноблоха и многие другие редкие находки.
Программа состоится 7 апреля в 14:00.
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