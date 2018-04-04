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С историей главных сражений Великой Отечественной войны познакомились подростки из Войковского
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С историей главных сражений Великой Отечественной войны познакомились подростки из Войковского 

Управа района Войковский 46 минут назад
Фото: Управа района Войковский
Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе посетили ученики школы №744, расположенной в Войковском. Экскурсия проходила в формате квеста — это позволило детям не только проверить имеющиеся знания, но и открыть для себя интересные факты о важных военных сражениях.
— Ученикам седьмых и восьмых классов очень понравился музей: здесь имеется множество разнообразных витрин, 3D выставка, к тому же экскурсия сопровождалась интересным рассказом гида, — заметил сотрудник администрации школы.
Помимо этого, воспитанники школы стали обладателями сертификата, дающего право на участие в интерактивной программе «Боевые каникулы в Музее Победы». (ео)
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