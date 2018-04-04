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До 8 апреля в «Меридиане» представлены разноцветные писанки разных стран
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До 8 апреля в «Меридиане» представлены разноцветные писанки разных стран 

Обручевский меридиан 36 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
Символы праздника Пасхи, старинные и современные скатерти и вышитые вручную полотенца смогут увидеть жители Обручевского района.
Экспозиция «Свет в моих ладонях» организована при участии московского Дома ремесел «Славич», а также мастеров из других российских городов и стран ближнего зарубежья. Писанка — это яйцо с нанесенным на него орнаментом-рисунком, разновидность более широкой практики крашения и декорирования. Является символом Пасхи, атрибутом весенне-летних земледельческих обрядов. Мастера рукоделия и декоративно-прикладного творчества с радостью расскажут посетителям выставки, как создается цветная писанка. Для желающих организованы персональные мастер-классы.
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