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Музей Виктории и Альберта отправит в Эфиопию реликвии, вывезенные 150 лет назад
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Музей Виктории и Альберта отправит в Эфиопию реликвии, вывезенные 150 лет назад 

АртГид 2 часа назад
Фото: АртГид
Лондонский Музей Виктории и Альберта предоставит Эфиопии в качестве долгосрочного музейного займа ценные реликвии, вывезенные англичанами из страны во время битвы при Магдале (Магдала — горная крепость в Абиссинии, ныне Эфиопии) в 1868 году. При этом экспонаты должны остаться в собственности музея. Этот жест, как предполагается, заставит другие культурные институции Великобритании, такие как Британская библиотека или Британский музей, пересмотреть политику в отношении вывезенных эфиопских объектов из их коллекций. Директор Музея Виктории и Альберта Тристрам Хант считает, что «для такой институции, как Музей Виктории и Альберта, важно думать о своем имперском прошлом, быть открытым истории и интерпретировать ее. Мы не должны бояться истории, даже если это сложно и проблематично. Как институция мы должны быть достаточно смелыми, чтобы справиться с прошлым». Эфиопия уже несколько лет требует вернуть реликвии из Магдалы на родину. В связи с решением музея Виктории и Альберта посол Эфиопии в Великобритании заявил, что его страна ценит то, что эти священные сокровища отправятся в Эфиопию.
Источник: artnews
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