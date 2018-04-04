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«Мастерская Извлечения Смыслов» откроется в галерее «Ардженто»
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«Мастерская Извлечения Смыслов» откроется в галерее «Ардженто» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Галерея «Ардженто» открывает «Мастерскую Извлечения Смыслов» — серию литературных встреч с литературоведом, филологом Леонидом Большухиным. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Первая встреча Мастерской состоится 5 апреля. Она будет посвящена обсуждению романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» — одному из самых известных «школьных» произведений русской литературы.
В предисловии к роману автор сетовал на то, что современные ему читатели очень наивны, готовы все понимать буквально и серьезно, и не способны увидеть игру и иронию за маской дипломатической доброжелательности. Стали ли мы менее доверчивы за прошедшие столетия, после выхода романа в свет? Удалось ли нам понять подсказку Лермонтова, разгадать смысл авторской иронии?Что нельзя делать, читая «Героя нашего времени»? Верить автору! Возможно, главный герой романа совсем не Печорин, а Апфельбаум, и первый сеанс «черной магии с разоблачением» состоялся задолго до «Мастера и Маргариты».
Встреча пройдет 5 апреля в галерее «Ардженто», по адресу ул. Минина, 17. Начало в 18:00.
Вход — Free donation (свободный взнос по желанию зрителя).
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