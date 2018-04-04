Авиаэскадрилья «Нормандия-Неман» приземлилась в Ноябрьске

В музее воинской славы Ноябрьска проходит интерактивная выставка «Нормандия-Неман».

Экспозиция включает уникальные документы и фотографии. Они рассказывают о деятельности совместного интернационального советско-французского авиационного соединения, которое сражалось с фашистскими войсками в тяжелые годы Второй мировой войны. Эти материалы отлично дополняют коллекцию макетов боевой техники СССР, США, Великобритании, Японии и Германии.

Специалисты информационного центра «Музей Победы» отметили, что выставка пользуется большой популярностью у подрастающего поколения, мальчишки с удовольствием знакомятся с материалами и рассматривают макеты самолетов и боевых машин.

«Нормандия-Неман» — легендарный советско-французский истребительный авиаполк, воевавший на фронтах Великой Отечественной войны с 1943 по 1945 год. За эти годы соединение уничтожило около 280 немецких самолетов и внесло заметный вклад в победу над общим для СССР и Франции врагом.