Клаудиа Элиаза и трио Алексея Черемизова сыграют джаз в Ноябрьске

Культурная программа на апрель в Ноябрьске разнообразна, скучно не будет.

С 1 апреля центр досуга «Нефтяник» приглашает на танцевальную сказку «Атмосфера — Браво». Здесь же будет городской фестиваль «Здоровый Ямал», торжественное открытие которого пройдет в Детском парке. В его преддверии в социальных сетях запущена фотоакция «Спортивный Я». А совместно с батутным центром Mad Monkey будет организован фотоконкурс FLIP&FLY. Запланированы кулинарный и конкурсы кроссвордов и комиксов, квест для школьников, флешмоб «Здоровый Ноябрьск». Завершится фестиваль 11 апреля.

С 1 апреля в Музейном ресурсном центре работает передвижная выставка «Всему есть начало», посвященная истории отечественной космонавтики.

С 3 по 8 апреля в Интеллект-Центре идет XVII городской фестиваль «Очарованные книгой», рассчитанный на читателей-детей и подростков.

3 апреля в МРЦ открылась выставка-конкурс среди юных жителей «01-пожарная тревога».

С 13-15 апреля продлится VII Окружной Пасхальный фестиваль.

16 апреля в ГДКиК «Русь» легендарный ансамбль ВДВ «Голубые береты» даст концерт военно-патриотической песни.

17 апреля в «Нефтянике» северянам покажут «Красную шапочку» — музыкальный спектакль с артистами Московского театра комедии. В этот же день в «Руси» большой джазовый концерт Клаудии Элиаза и трио Алексея Черемизова.

19 апреля с моноспектаклем «Кроткая» выступит Евгений Стычкин в «Нефтянике».

20-22 апреля — запланирован XXII открытый межрегиональный конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда».

21 апреля «Библионочь» «Ночь светла» соберет ноябрян в библиотеках города. Самую обширную программу представят в Интеллект-Центре, как проинформировала заведующая отделом библиотечного маркетинга и информационных технологий ЦБС Ирина Мигранова.

Там будут: ночь литературных экранизаций «Читай кино!», интерактивная игра «Мое имя на книжной странице», развлекательная программа «Музыкальный киоск», скаут-игра «По следам Робинзона», серия мастер-классов «Искусство рядом», территория игр «Поляна веселых затей», программа «Назад в СССР.

24 апреля пятая городская выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства и художественного творчества „Героическая Победа“ откроется в музее воинской славы.

В экспозиции представят рисунки детей, на которых изображены бои, слезы, счастливые часы Победы, портреты ветеранов и их семей, мирная послевоенная жизнь, как рассказала „КС“ специалист МРЦ Ольга Синельникова. Также будут витрины с макетами советской военной техники и сюжетными композициями.

26 апреля здесь же откроется передвижная выставка „Утро 235“, посвященная Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

С 29 апреля этнографическая выставка „По бескрайним просторам Ямала“ будет знакомить с необычным для современного мира укладом жизни и мировоззрением коренных малочисленных народов Севера. В основе — черно-белые фотографии известного автора Анатолия Пашука, который путешествовал по нашему округу в 90-х годах. В экспозиции впервые будут представлены уникальные фотоработы, дополненные воспоминаниями мастера о самобытной жизни кочевников. Более полной выставку сделают предметы быта ханты и ненцев.

Тем временем

Балет на фоне Ямала

Музейщики Ноябрьска предлагают ямальцам проверить, насколько они творческие, умеют ли мыслить креативно и не выйдет ли из них фотохудожников. В рамках проекта „Арт-балет“ можно сделать фото балетных танцоров в нехарактерной для их искусства обстановке. Обязательные условия: показать изящество и грацию танцора на фоне узнаваемых объектов Ямала, его уникальной природы. Участниками конкурса могут быть как профессионалы, так и любители, достигшие 18 лет и проживающие в ЯНАО.

Идея нестандартного проекта принадлежит известному нью-йоркскому фотографу Омару Роблесу. Он позволил зрителям посмотреть под другим углом на красоту окружающего мира в тандеме с творчеством артистов балета.

— Проект Омара Роблеса поистине уникален, оригинален и интересен. Он вдохновил нас. Мы немного приправили его своими изюминками, и получился „АРТ-балет“, — сказала рассказала руководитель проекта Галина Зоря. — Работы принимаются до 5 августа, фотоколлажи и обработанные в графических редакторах изображения не рассматриваются.

С сентября по декабрь выставка будет гостить в муниципалитетах Ямала.