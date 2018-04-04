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В Надыме соберут «Миру по кошке»
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В Надыме соберут «Миру по кошке» 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Надымчанам будет как культурно провести время в апреле. Можно взять и стать активистом и благотворителем, а можно — супер-певцом в караоке. А можно прославиться как хозяин лучшего из котов.
12 апреля будет хорошим днем для любителей музыкальных развлечений: в кафе «Янтарное» проведут вокальный конкурс «Караоке-бум». Чтобы поучаствовать, необязательно обладать певческими талантами, достаточно собрать команду и подать заявку в районное управление культуры.
14 апреля в первой школе искусств для ценителей рока выступит надымская группа «Белая ночь».
20 апреля в Музее истории археологии откроется персональная выставка Ивана Семенюка «Цвет взаперти». Выполненные в стиле абстракции и авангарда, его работы уведут зрителей от реальности.
В это же день на фестивале «Гражданская инициатива», в ледовом дворце «Надым», можно будет узнать о работе общественных организаций, отведать национальных кушаний, поучаствовать в благотворительности, купить сувениры ручной работы и стать активистом.
25 апреля в Музее истории и археологии ждут на выставку «Аз, Буки, Веди». Она организована совместно с приходом храма в честь Святителя Николая Чудотворца. На инсталляции представят старинные книги и иконы.
29 апреля Дом природы порадует всех, кто любит котов и кошек, этих усатых мурлык. Здесь соберутся котоманы и их любимцы. В этом году традиционная городская выставка питомцев пройдёт под названием «Миру по кошке». Посетители увидят породистых и обыкновенных котофеев разного окраса и степени пушистости, а также вместе с жюри выберут победителя кошачьего парада.
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