Кому нужен Горький?

• Горький и мхатовцы. Фото автораКому нужен Горький?

Выставка с таким провокационным названием открылась в Художественном музее в день юбилея писателя. На ней вам не будут читать лекций, наоборот: музей ждёт от вас ответа на поставленный в заглавии вопрос. Напишите его на маленькой бумажке, положите в специальный кармашек, и вы станете участником лотереи. Правда, каким будет приз — пока тайна!

Фантастическая реальность

Скульптуры, портреты, подлинники иллюстраций Кукрыниксов к «Фоме Гордееву», линогравюры, барельефы — в двух залах музей представил самые интересные экспонаты из своей коллекции, связанные с Горьким.

Куратор выставки, искусствовед Наталья Соколова рассказала «НП», что многие из работ были отреставрированы специально для этой экспозиции, а некоторые так и вовсе зрители увидят впервые. Например, удивительную работу Василия Мартынова «Проект памятника Горькому» — фантазийный пейзаж нашего города.

— Эта работа была создана в 30-х годах для конкурса, организованного после переименования Нижнего Новгорода в Горький, — объясняет Наталья. — Так, по замыслу автора, должна была выглядеть верхняя часть города. И это не самый смелый замысел. Некоторые архитекторы хотели снести не только старинные здания и монастыри, но и кремль, а Мартынов кремль оставил, но город на его полотне практически не узнать. В плане перестройки местности были две доминанты: на набережной в верхней части города главным должен был стать огромный памятник Горькому, а на месте собора Александра Невского появиться огромное здание, увенчанное гигантской статуей Ленина. Война помешала этим планам, и город сохранил свой исторический облик.

Но несмотря на абсурдность проекта, работа Мартынова великолепна по своему колориту. Потрясающие облака, яхты в лучах света. Спокойствием и уверенностью веет от этой картины. Впрочем, самого Горького на ней практически нет. Зато на остальных работах он, словно живой, смотрит на зрителя!

Под взглядом классика

Самым популярным у посетителей стал портрет Горького на красном фоне, написанный Василием Ефановым. Селфи с ним уже появилось в соцсетях. А завсегдатаи музея помнят эту великолепную работу в постоянной экспозиции музея, как и висящий рядом портрет писателя кисти известного нижегородского художника Лазаря Хныгина. По легенде, жители города отдали предпочтение первому из них, и хныгинская работа отправилась в запасники.

Надолго останавливаются зрители и у великолепного громадного полотна «Горький читает пьесу „На дне“ артистам Художественного театра в 1902 году», созданного Алексеем Кирилловым . Горький, Станиславский, Немирович-Данченко, Книппер-Чехова, Андреева, Качалов — удивительное портретное сходство и внимание к мельчайшим деталям интерьера делают эту работу уникальной. Несколько десятилетий она провела в запасниках музея, и вот после реставрации полотно завораживает сочностью красок. Позаботились создатели экспозиции и о любителях скульптуры. Кроме барельефов они увидят мраморный бюст Горького, созданный Томским: кажется, ещё минута, и он заговорит с посетителями. И, конечно же, есть здесь модель знаменитого памятника Горькому в Москве Ивана Шадра . Этим летом скульптура после 12 летнего отсутствия вернулась на площадь Тверская застава так же, как и многие полотна, которые в музее снова обрели зрителей. И это значит, что Горький нужен!

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