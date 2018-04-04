СМИ: во Франции из Национальной ассамблеи пропали произведения искусства

ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости . Национальная ассамблея в Париже не досчиталась четырех произведений искусства после инвентаризации в здании парламента, сообщает газета Figaro.

По информации издания, из Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея, пропали картины Эрве Телемака и Ришара Тексье, работа греческого скульптора Такиса, а также гравюра неизвестного автора.

Все произведения искусства украшали стены разных бюро, расположенных в здании. Отмечается, что инвентаризацию провели в конце прошлого года, однако пропавшие работы пока не удалось обнаружить. Сейчас ведется расследование.