Володин запланировал визит в музей живописца Кузьмы Петрова-Водкина

Следующий визит в родную Саратовскую область для спикера Госдумы Вячеслава Володина будет связан с посещением самых живописных мест региона.

Вячеслав Викторович запланировал посещение Хвалынска. В окружении политика подтвердили, что Вячеслав Володин в следующую поездку в свой избирательный округ — Саратовскую область планирует посетить художественно-мемориальный музей живописца Кузьмы Петрова-Водкина. Во время поездки наш земляк ознакомится с итогами реконструкции особняка XIX века, в котором размещается картинная галерея большого художника.

Напомним, что прошлым летом при поддержке Вячеслава Володина в здании музея, которому более 150 лет, впервые сделали капитальный ремонт. А 5 ноября исполнится 140-лет со дня рождения художника Кузьмы Петрова-Водкина. И город с горожанами ждут большое празднование.