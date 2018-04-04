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Володин запланировал визит в музей живописца Кузьмы Петрова-Водкина
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Володин запланировал визит в музей живописца Кузьмы Петрова-Водкина 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
Следующий визит в родную Саратовскую область для спикера Госдумы Вячеслава Володина будет связан с посещением самых живописных мест региона.
Вячеслав Викторович запланировал посещение Хвалынска. В окружении политика подтвердили, что Вячеслав Володин в следующую поездку в свой избирательный округ — Саратовскую область планирует посетить художественно-мемориальный музей живописца Кузьмы Петрова-Водкина. Во время поездки наш земляк ознакомится с итогами реконструкции особняка XIX века, в котором размещается картинная галерея большого художника.
Напомним, что прошлым летом при поддержке Вячеслава Володина в здании музея, которому более 150 лет, впервые сделали капитальный ремонт. А 5 ноября исполнится 140-лет со дня рождения художника Кузьмы Петрова-Водкина. И город с горожанами ждут большое празднование.
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