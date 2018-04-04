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В Краснодаре 6-8 апреля пройдет Международная выставка «ЮГМотоЭкспо» 2018
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В Краснодаре 6-8 апреля пройдет Международная выставка «ЮГМотоЭкспо» 2018 

АиФ — Юг 37 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Третий год подряд в выставочном комплексе «КубаньЭКСПОЦЕНТР» пройдет одно из самых значительных событий в мире мотоиндустрии — ЮМЭКС 2018. Выставка объединяет на общей площадке представителей мотокультуры и стала не только одним из самых крупных профильных проектов Юга России, но и год от года демонстрирует высокий уровень посещаемости и возрастающий интерес со стороны производителей, дистрибьюторов из России, стран СНГ и Дальнего Зарубежья.
Гости выставки могут познакомиться с мототехникой основных мировых производителей: мотоциклами, скутерами, ATV, электрогибридами, малокубатурной техникой, а так же ретро-модели и «кастомы». В этом году впервые будут представлены велотранспорт и роликовые доски.
Вы увидите: экипировку и аксессуары, одежду и изделия ручной работы, тюнинг, автохимию, лаки и краски, масла, гаражное сервисное оборудование, системы безопасности, шины и диски, компоненты и запчасти, расходные материалы для всех видов мототехники, а также продукцию российского производства.
Ожидается, что ЮМЭКС 2018 привлечет к своим стендам и экспонатам более 30 тыс. посетителей. Целых три дня ВК «КубаньЭКСПОЦЕНТР» станет эпицентром мотоиндустрии, в котором есть всё — мотоспорт, яркие впечатления, полезные знакомства.
Гостей и участников выставки ждет богатая событиями программа: пресс-конференция, официальное открытие МОТОСЕЗОНА 2018, соревнования «мотоджимхана» (испытание на мотоциклах на самое быстрое маневрирование среди препятствий конусов), показательные выступления по стандрайдингу (трюковая езда), открытый детский чемпионат по беговелам и городская велогонка, Barber Battle и мастер класс от ведущих барберов России и многое другое, сообщают организаторы.
Выставка будет работать по адресу: ул. Зиповская, 5, ВК «КУБАНЬЭКСПО», павильон №2.
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