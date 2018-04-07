Гости Третьяковской галереи смогут бесплатно посетить выставку древних икон до 20 мая

Выставки древних икон в Третьяковской галерее в Москве можно будет увидеть бесплатно, вход будет свободным по средам и выходным до 20 мая, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Третьяковская галерея объявляет «открытые выходные» в Инженерном корпусе. До 20 мая по субботам и воскресеньям, а также по средам вход на выставки «Сказание о граде Свияжске» и «Художник Никич. Мир внутри и жизнь снаружи» бесплатен для индивидуальных посетителей», — говорится в сообщении.

На выставке «Сказание о граде Свияжске» представлены рукописи и иконы XVI века, рассказывающие о Казанском походе 1552 года, основании Свияжска, украшении его монастырей и храмов и святых, которые прославились здесь.

Впервые в Москве можно увидеть иконы двух уникальных древних иконостасов Свияжска: из Троицкой церкви и Успенского собора, а также редкие произведения лицевого шитья XVI века из Национального музея Республики Татарстан. Одно из них, пелена с изображением Богоматери Казанской, — самое древнее из сохранившихся изображений чудотворного образа, явленного в 1579 году в Казани. На выставке представлено 87 произведений из музеев и библиотек России.

Инженерный корпус расположен по адресу: Лаврушинский переулок, дом 12.