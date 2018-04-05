Третьяковская галерея запускает бесплатные выставки

Вход на две выставки Третьяковской галереи по выходным будет бесплатным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу музея.

"Мы объявляем «открытые выходные» в Инженерном корпусе. Свободный вход на выставки «Сказание о граде Свияжске» и «Художник Никич. Мир внутри и жизнь снаружи» по субботам и воскресеньям действует до 20 мая", — поясняют в музее.

На выставке «Сказание о граде Свияжске» представлены рукописи и иконы XVI века, рассказывающие о Казанском походе 1552 года, основании Свияжска, его монастырях, храмах и святых. «Впервые посетители выставки смогут увидеть редкие произведения лицевого шитья XVI века из Национального музея Республики Татарстан. Одно из них — пелена с изображением Богоматери Казанской — самое древнее дошедшее до нашего времени изображение знаменитого чудотворного образа, явленного в 1579 году в еще недавно языческой Казани», — говорится в сообщении.

В начале марта Государственная Третьяковская галерея получила премию издания The Art Newspaper Russia в номинации «Музей года».