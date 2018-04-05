Вход на две выставки в Инженерном корпусе Третьяковской галереи будет бесплатным по выходным до 20 мая

Третьяковская галерея объявила «открытые выходные»: выставки «Сказание о граде Свияжске» и «Художник Никич. Мир внутри и жизнь снаружи» в Инженерном корпусе Третьяковской галереи можно посетить по выходным до 20 мая 2018 г. бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

«Мы объявляем «открытые выходные» в Инженерном корпусе. Свободный вход на выставки «Сказание о граде Свияжске» и «Художник Никич. Мир внутри и жизнь снаружи» по субботам и воскресеньям действует до 20 мая. Бесплатный билет необходимо получить в кассе», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на выставке «Сказание о граде Свияжске» представлены рукописи и иконы XVI века, рассказывающие о Казанском походе 1552 г., основании Свияжска, украшении его монастырей и храмов и о первых прославившихся в этой земле святых.

«Впервые в Москве можно увидеть иконы двух уникальных по полноте и составу древних иконостасов Свияжска: из деревянной Троицкой церкви и каменного Успенского собора. Впервые посетители выставки смогут увидеть редкие произведения лицевого шитья XVI века из Национального музея Республики Татарстан. Одно из них — пелена с изображением Богоматери Казанской — самое древнее дошедшее до нашего времени изображение знаменитого чудотворного образа, явленного в 1579 г. в еще недавно языческой Казани. На выставке представлено 87 произведений из музеев и библиотек России», — отметили в пресс-службе.