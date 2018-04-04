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Collection BIOMUS/ О жизни, смерти и о деревьях
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Collection BIOMUS/ О жизни, смерти и о деревьях 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева представляет самую философскую и неоднозначную выставку за всю свою почти столетнюю историю. Это будет совместный проект с группой шведских художников Collection BIOMUS, который заставит задуматься о жизни и смерти.
Посетители увидят огромную картину, на которой изображен анатомический экспонат Биологического музея — одна из стадий развития плода человека. Художницу Карин Карлсcон поразила поза плода: одна рука под ухом, а другая расположена так, будто он пытается прикрыть глаза. Впечатление такое, будто это человек, который старается спрятаться от того, что его окружает: звуков, взглядов.
Заглавная для всей выставки картина получила название «Обнаженный» (холст, акрил, масло). И она совсем не о смерти. По словам куратора международного проекта Collection BIOMUS, сотрудника Биологического музея Ольги Зубаревой, «это не проблема демонстрации шокирующих экспонатов естественнонаучных музеев. Это о жизни. Каждый из нас незащищен и беспомощен, мы все ежедневно подвергаемся самым разным вмешательствам в нашу жизнь».
Свой философский взгляд на тему жизни и смерти представит и другой автор проекта «Биомуз» Йоран Остерман. Он выполнил серию гравюр по мотивам снимков живых людей на надгробных памятниках. Фотографии, открытые всем ветрам, дождям, солнцу. Выцветшие. Исчезающие. И это будет не самый простой рассказ о человеческой памяти.
Кроме того, графику и живопись представят Ульрика Кристель, Томас Лиден, Мия Мальмлёф, Маттиас Фагерхольм, Ларс-Йоран Евдокимчиков-Малмквист, Галина Евдокимчикова-Малмквист. В их работах — природа, деревья, цветы, травы, животные: всё это художниками используется как отправные точки в размышлениях о жизни и смерти, о памяти и о красоте.
Работы шведских авторов полны символики, дополнительных смыслов. Тут уже ничего провокационного. Ну или не очень провокационного. Посетителям предстоит определить это самим.
Выставка будет работать с 21 апреля по 2 сентября.
Вход на выставку по входному билету в музей: взрослый 250 руб., льготный 125 руб., дети до 7 лет бесплатно.
Возрастное ограничение: 0+
Адрес: Малая Грузинская, 15.
Телефон для справок: 8 (499) 252-36-81  Пресс-служба музея: 8 (968) 864-37-81, Татьяна Дрожевкина.
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