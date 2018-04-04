Шедевры на бетоне: 10 граффити, которые вы ещё не видели

Уличное искусство становится всё популярнее: только в прошлом году в Новосибирске прошло сразу два граффити-фестиваля («Окрашено» и «Графит науки»), а в лофт-парке «Подземка» периодически проходят тематические выставки. Но главное, что яркие стены нравятся жителям города: люди активно фотографируются на фоне популярных рисунков. В этот раз мы нашли менее известные изображения, многие из которых прячутся в укромных местах. Их собирает на своей страничке в Instagram Мария Стародубцева, руководитель отдела контента в IT-компании.

Эта живописная стена находится на Кошурникова, 20, недалеко от «Сибирского Молла». «Мне всегда нравились уличные театры, выступления талантливых музыкантов на площадях, стрит-арт, — признаётся Мария. — Потому что это искусство с эффектом неожиданности: когда идёшь по делам и внезапно переключаешься со своих мыслей на красоту там, где этого не ждал».

Сначала девушка просто фотографировалась на фоне граффити, но со временем всерьёз увлеклась поиском интересных уличных сюжетов — с осени Мария собирает их на своей страничке в Instagram. «За последние годы много красивых рисунков появилось после граффити-фестивалей — их отыскать не сложно. Но после пары не особо популярных находок все стали спрашивать меня, где это. Я поняла, что не одинока в своем интересе, — вспоминает сибирячка. — Так во мне проснулся азарт коллекционера».

Девушка отмечает: чаще всего рисунки появляются не на центральных улицах, а на гаражах и бетонных стенах в укромных местах, где их видят только жители окрестных домов. «Некоторые граффити я нашла в „Инстаграме“ у людей, которые тоже интересуются этой темой, некоторые — в группах художников, — рассказывает она. — Если я еду куда-то по делам и есть немного свободного времени, стараюсь посмотреть окрестные дворы».

Узнав об увлечении Марии, друзья и знакомые начали присылать ей снимки своих находок с адресами.

Коллекционер говорит, что больше всего ей нравятся красиво выполненные рисунки и остроумные сюжеты. При этом девушка отмечает, что граффити на остросоциальные темы, популярные у уличных художников со всего мира, в Новосибирске пока не встречала. «Думаю, наши авторы больше стремятся выразить себя и украсить город, чем стать голосом улиц», — предполагает Мария.

Девушка ещё только знакомится с новосибирскими уличными художниками: «Пока я отличаю лишь работы некоторых ребят из команды Taknado! — по их фирменному стилю. Попадаются вещи, которые очевидно создавал один человек, но имена я ещё знаю не все».

Кстати, среди участниц группы Taknado! — Марина Ягода, которая рисует на городских стенах прекрасных девушек. Сейчас в пространстве «АртЕль» работает выставка её работ, а в прошлом году на НГС вышел материал о творчестве художницы.

«Я считаю, что граффити улучшают среду, делают Новосибирск интереснее, добавляют черты его лицу. Например, рисунок в Академгородке на научную тематику — не в каждом городе такое встретишь. Хочется, чтобы у нас таких вещей было больше», — говорит Мария Стародубцева.

Девушка считает, что за последние годы качество новосибирских граффити растёт. «За это время я видела, наверное, все уровни мастерства: от проб человека, который впервые взял в руки баллончик с краской, до сложных и красивых рисунков. Радует, что последних становится всё больше, проводятся фестивали, — высказывает мнение Мария. — Фото новосибирских граффити, которые я выкладываю в Instagram, нравятся людям со всего мира — я вижу это по „лайкам“ и комментариям».

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