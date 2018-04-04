Ещё
В Нижнем Новгороде открылся музей живой бумаги
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нижнем Новгороде открылся музей живой бумаги 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото из архива редакцииВ Нижнем Новгороде открылся музей живой бумагиМузей живой бумаги, не имеющий аналогов в мире, открылся в Нижнем Новгороде. Все, что можно увидеть в музее, сделано в технике папье-маше, вручную нижегородскими скульпторами Еленой Сашиной и Натальей Голубевой.
Авторы удивляют своей самобытностью и нестандартным подходом к творчеству. Тематические инсталляции, авторские работы, возможность научиться лепить из бумаги не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.
Папье-маше в переводе с французского — «жеваная бумага». Легко поддающаяся формовке масса, получаемая из смеси бумаги и клея. Возможности данного материала безграничны. Слепить можно от самых простых форм до самых сложных, в чем можно убедиться, посетив музей. Авторы удивляют своей самобытностью и нестандартным подходом к своему творчеству. Можно часами рассматривать ту или иную экспозицию. Уже несколько лет мастерицы радуют своими работами, которые разлетаются не только по России, но и пересекают границы океанов.
Музей в Нижнем Новгороде является уникальным и не имеет аналогов в мире. Его экспозиция работает на постоянной основе и будет пополняться в дальнейшем. Кроме того, в музее будут проходить мастер-классы, где все желающие смогут научиться делать скульптуры из папье-маше.
Нижегородская правда: последние новости
В Нижегородской области открывается первый в России Музей живой бумаги Фотовыставка «Православное Черноречье» откроется в Дзержинске 1 апреля В Княгинине открылась выставка акварелей «Дорога к дому» кстовского художника Михаила Шуварина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение