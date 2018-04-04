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Выставка «Благо дарю» поможет Юре Голубеву собрать средства на покупку специального кресла
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Выставка «Благо дарю» поможет Юре Голубеву собрать средства на покупку специального кресла 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В конце марта мы писали про 9-летнего шарьинца Юру Голубева, которому нужна наша помощь. У мальчика диагноз ДЦП, и ему очень нужно кресло «Special Tomato Sitter», чтобы мама могла в удобных условиях перевозить мальчика, кормить, играть с ним, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Сбор средств начал благотворительный фонд «География Добра» на персональной странице Юры. Но появилась и более хорошая идея — провести благотворительную выставку, чтобы собрать деньги.
Выставка «Благо дарю» пройдет с 10 по 22 апреля. На ней вы сможете не только полюбоваться картинами, но и купить их. Все собранные средства пойдут на покупку кресла для Юры.
Фонд проведет это мероприятие вместе с арт-мастерской Светланы Ивановой в музейно — выставочном центре «Костромская слобода» на улице Советской 41. Работает он с 10:00 до 18:00. Открытие 10 апреля состоится в 16:00.
В этот день вас ждут выступления вокальных и танцевальных коллективов города. Кроме того, в разные дни работы выставки пройдут увлекательные мастер-классы:
— 14 апреля в 16:00 — «Роспись морских камешков»
— 15 апреля в 15:00 — «Весна»
— 22 апреля в 12:00 — «Маки»
— 18 апреля в 15:00 состоится концерт студии вокального искусства «BELKANTO».
Предварительная запись на мастер-классы по телефону: 8 (4942) 31-31-12.
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