Юные жители Кузьминок посетили музей каллиграфии

В воскресенье, 1 апреля, учащиеся отделения визуальных искусств детской школы искусств «Центр» района Кузьминки вместе с преподавателями Г. В. Сливковой, Д. С. Кулаковой побывали в Современном музее каллиграфии на экскурсии и увлекательном мастер-классе.

«Утонченно красивое и изящное письмо особенно ценится в современном мире, где текст проще напечатать на компьютере. Юные художники с удовольствием попробовали писать пером, проявить свою фантазию в этом изобразительном искусстве», — сказано на сайте школы.

Отметим, что единственный в мире музей каллиграфии находится в Сокольниках. (вт)