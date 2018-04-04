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Юные жители Кузьминок посетили музей каллиграфии
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Юные жители Кузьминок посетили музей каллиграфии 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В воскресенье, 1 апреля, учащиеся отделения визуальных искусств детской школы искусств «Центр» района Кузьминки вместе с преподавателями Г. В. Сливковой, Д. С. Кулаковой побывали в Современном музее каллиграфии на экскурсии и увлекательном мастер-классе.
«Утонченно красивое и изящное письмо особенно ценится в современном мире, где текст проще напечатать на компьютере. Юные художники с удовольствием попробовали писать пером, проявить свою фантазию в этом изобразительном искусстве», — сказано на сайте школы.
Отметим, что единственный в мире музей каллиграфии находится в Сокольниках. (вт)
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