Выставка творческих работ «Пасхальная композиция» открылась в Бабушкинском

Спортивно-досуговый центр «Брэк» стал организатором традиционной выставки творческих работ «Пасхальная композиции», которая прошла по адресу: Чукотский проезд, дом 2.

— В выставке приняли участие коллективы декоративно-прикладного творчества: ИЗОстудия «Живопись +», творческая студия «Белый кролик», студия «Флористика», — отметили организаторы.

На выставке были представлены расписные пасхальные яйца, картины, поделки из дерева, букеты из сухих цветов и многое другое.

Выставка будет экспонироваться до 15 апреля. Количество участников более 50 человек. (ск)