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Выставочный зал Вятского художественного музея: Здесь танцуют
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Выставочный зал Вятского художественного музея: Здесь танцуют 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Выставочном зале Вятского художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых совместно с «DNK „Перформативная среда“ каждую среду апреля с 17 в пространстве фотовыставки Михаила Андрианова „ICI DANSENT“ вы сможете увидеть перформативные практики — танцевальные импровизации, возникающие от ощущения „здесь и сейчас“.
Параллельно в залах будут находиться художники и зарисовывать действия танцоров. Целью проекта является освоение пространства музея с помощью перформативных практик, а результатом синтеза искусств — живописи, танца и музыки станет выставка.
Вы сможете увидеть, как танцоры осваивают новое пространство, как рождается современный танец и как работают художники. Каждую среду к танцевальной импровизации будет добавляться текстовая или музыкальная.
Первая „Перформативная среда“ состоится 4 апреля в 17:00. Проект продлится до конца мая.
Возрастное ограничение — 12+
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