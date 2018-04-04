Выставочный зал Вятского художественного музея: Здесь танцуют

В Выставочном зале Вятского художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых совместно с «DNK „Перформативная среда“ каждую среду апреля с 17 в пространстве фотовыставки Михаила Андрианова „ICI DANSENT“ вы сможете увидеть перформативные практики — танцевальные импровизации, возникающие от ощущения „здесь и сейчас“.

Параллельно в залах будут находиться художники и зарисовывать действия танцоров. Целью проекта является освоение пространства музея с помощью перформативных практик, а результатом синтеза искусств — живописи, танца и музыки станет выставка.

Вы сможете увидеть, как танцоры осваивают новое пространство, как рождается современный танец и как работают художники. Каждую среду к танцевальной импровизации будет добавляться текстовая или музыкальная.

Первая „Перформативная среда“ состоится 4 апреля в 17:00. Проект продлится до конца мая.

Возрастное ограничение — 12+