В московском музее откроется выставка «Владей Кавказом!»

В Государственном центре современного искусства (ГЦСИ) в Москве 12 апреля откроется выставка «Владей Кавказом!» — отчетный проект XI художественного симпозиума «Аланика» и культурной городской программы «Владей Кавказом!», проводившихся в столице Северной Осетии в прошлом году.

Выставка рассказывает о результатах масштабного исследования города и художественной ситуации кавказского региона посредством практик современного искусства, сообщили порталу «Это Кавказ» в пресс-службе ГЦСИ.

Посетители смогут познакомиться с ключевыми работами проекта и документациями процесса, методами изучения города посредством актуальных художественных практик, а также художественной и культурно-исторической спецификой кавказского региона.

Программа выставки включает дополнительные культурные события. В частности, в музее состоится фестиваль таперского искусства «Не стреляйте в пианиста!», на котором можно будет увидеть, как работает аутентичный 35-миллиметровый проектор, и узнать об искусстве тапирования. Фильмы будут демонстрироваться так, как это было в начале XX века — под аккомпанемент рояля и треск кинопроектора.

Кроме того, будет организован радиомост с Центральным музеем связи А. С. Попова, который представит опыт программы «Владей Кавказом!» по созданию уникальных радиоэфиров для городского радио Владикавказа. В ходе радиомоста состоятся беседы об искусстве, выступления музыкантов, лекции и радиопостановки.

«Симпозиум продвигает идею развития города через культурные проекты, объединяющий подход — исследование среды характерными для каждого художника средствами и стремление интегрировать произведения в городское пространство таким образом, чтобы заинтересовать местную аудиторию и повлиять на развитие культуры в городе и регионе в целом. В постоянно меняющемся мире искусство тоже меняет свои формы: теперь оно служит не только украшению жизни и самовыражению — искусство становится мощным коммуникативным инструментом, языком, на котором могут общаться люди разных национальностей, вероисповеданий, социальных групп и политических взглядов», — прокомментировала идею проекта его куратор Катерина Бочавар.

Выставка будет работать с 12 апреля по 20 мая.

Напомним, что программа XI Международного художественного симпозиума «Аланика» «Владей Кавказом!» вошла в число номинантов на Государственную премию в области современного искусства «Инновация-2018» в категории «Региональный проект». Награждение лауреатов состоится 27 апреля в Театре Наций.