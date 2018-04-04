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В московском музее откроется выставка «Владей Кавказом!»
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В московском музее откроется выставка «Владей Кавказом!» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В Государственном центре современного искусства (ГЦСИ) в Москве 12 апреля откроется выставка «Владей Кавказом!» — отчетный проект XI художественного симпозиума «Аланика» и культурной городской программы «Владей Кавказом!», проводившихся в столице Северной Осетии в прошлом году.
Выставка рассказывает о результатах масштабного исследования города и художественной ситуации кавказского региона посредством практик современного искусства, сообщили порталу «Это Кавказ» в пресс-службе ГЦСИ.
Посетители смогут познакомиться с ключевыми работами проекта и документациями процесса, методами изучения города посредством актуальных художественных практик, а также художественной и культурно-исторической спецификой кавказского региона.
Программа выставки включает дополнительные культурные события. В частности, в музее состоится фестиваль таперского искусства «Не стреляйте в пианиста!», на котором можно будет увидеть, как работает аутентичный 35-миллиметровый проектор, и узнать об искусстве тапирования. Фильмы будут демонстрироваться так, как это было в начале XX века — под аккомпанемент рояля и треск кинопроектора.
Кроме того, будет организован радиомост с Центральным музеем связи А. С. Попова, который представит опыт программы «Владей Кавказом!» по созданию уникальных радиоэфиров для городского радио Владикавказа. В ходе радиомоста состоятся беседы об искусстве, выступления музыкантов, лекции и радиопостановки.
«Симпозиум продвигает идею развития города через культурные проекты, объединяющий подход — исследование среды характерными для каждого художника средствами и стремление интегрировать произведения в городское пространство таким образом, чтобы заинтересовать местную аудиторию и повлиять на развитие культуры в городе и регионе в целом. В постоянно меняющемся мире искусство тоже меняет свои формы: теперь оно служит не только украшению жизни и самовыражению — искусство становится мощным коммуникативным инструментом, языком, на котором могут общаться люди разных национальностей, вероисповеданий, социальных групп и политических взглядов», — прокомментировала идею проекта его куратор Катерина Бочавар.
Выставка будет работать с 12 апреля по 20 мая.
Напомним, что программа XI Международного художественного симпозиума «Аланика» «Владей Кавказом!» вошла в число номинантов на Государственную премию в области современного искусства «Инновация-2018» в категории «Региональный проект». Награждение лауреатов состоится 27 апреля в Театре Наций.
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