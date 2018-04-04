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20-й Международный аэрокосмический салон Латинской Америки открылся в Чили
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20-й Международный аэрокосмический салон Латинской Америки открылся в Чили 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сантьяго, 4 апреля /Синьхуа/ — Самый масштабный международный аэрокосмический салон Латинской Америки — FIDAE 2018 во вторник открылся в столице Чили Сантьяго. Более 530 предприятий из около 50 стран покажут свою продукцию на выставке.
Министр обороны Чили Альберто Эспина на церемонии открытия заявил, что FIDAE является одним из пяти крупнейших авиасалонов в мире. На выставке американские компании Boeing, Lockheed Martin, европейская Airbus, шведская Saab, бразильская компания Embraer и многие другие авиастроители представят более 120 новинок авиации гражданского и военного назначения.
Среди экспонатов военного назначения выделяется американский истребитель F-35A, который впервые показан на международном авиасалоне. В области гражданской авиации, Airbus демонстрирует новый самолет в семействе дальнемагистральных широкофюзеляжных пассажирских лайнеров — А350XWB-900.
Выставка продлится до 8 апреля.
Добавим, что Международный аэрокосмический салон FIDAE проводится один раз в два года с 1980 года. —0—
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