Кочующие свитки в Ноябрьске

Ноябрьск стал первым и единственным городом на Ямале, который представляет легендарный проект, затронувший огромное количество регионов России, ближнее зарубежье, а также такие страны как Кипр и Турция.

Идея необычной экспозиции художественных произведений «Кочующие свитки. Хабар» родилась от осознания единства разделенных пространствами культур и принадлежит художникам Альфие Ильясовой из Татарстана и Наталье Николаевой из Якутии. Этот передвижной проект — своего рода караван посланий мира от тюркоязычных и финно-угорских народов, рассказ о множестве различий — в языке, в образе жизни, в вере, за которыми стоит единство. Проект стартовал в сентябре 2006 года в Московском доме национальностей. Из столицы свитки отправились в путешествие по Евразии, соединяя разных людей, обрастая по пути новыми смыслами и идеями. Более десяти лет в мировой культуре кочуют свитки, преодолевая пространство географическое и временное.

Выставка объединила художников Москвы, Татарстана, Республики Саха (Якутия), Башкортостана, Чувашии, Хакасии, Тывы, Республики Коми, Удмуртии, Киргизии, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана, Турции, Кипра. В основе концепции проекта лежит идея свитка как формы наиболее древней и удобной для транспортировки. Для организаторов проекта свиток — это «подвесной мост, связывающий людей и культуры». Каждое произведение искусства — послание художника, в том числе и собратьям по творчеству в разных странах.

В музейном ресурсном центре 7 апреля на выставке представят более ста свитков, которые отличает разнообразие стилей, нетрадиционный подход к материалу и широкий диапазон технических приемов. Во время её работы для посетителей будут работать интерактивные творческие и развлекательные площадки, состоятся мастер-классы, пройдут увлекательные квесты и ещё много ярких интересных мероприятий.