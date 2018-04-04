Выставка ко дню Светлой Пасхи открылась в клубе на Весенней

Клуб «Парус» на Весенней улице приглашает всех желающих посетить выставку, приуроченную к празднику Светлой Пасхи. На экспозиции представлены работы по живописи и прикладному творчеству.

— Участники выставки — дети и взрослые: воспитанники клуба, их родители и просто жители нашего района. Вход свободный, — отметил представитель учреждения.

Посмотреть работы можно будет до 10 апреля. Посетителей будут ждать в клубе «Парус», который находится по адресу ул. Весенняя, дом 4.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (499) 747-29-75. (то)