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Выставка ко дню Светлой Пасхи открылась в клубе на Весенней
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Выставка ко дню Светлой Пасхи открылась в клубе на Весенней 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Клуб «Парус» на Весенней улице приглашает всех желающих посетить выставку, приуроченную к празднику Светлой Пасхи. На экспозиции представлены работы по живописи и прикладному творчеству.
— Участники выставки — дети и взрослые: воспитанники клуба, их родители и просто жители нашего района. Вход свободный, — отметил представитель учреждения.
Посмотреть работы можно будет до 10 апреля. Посетителей будут ждать в клубе «Парус», который находится по адресу ул. Весенняя, дом 4.
Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (499) 747-29-75. (то)
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