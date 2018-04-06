На четверть больше посетителей стали принимать в Администрации Вологды после отмены неприемного дня в пятницу

Сейчас обращения граждан в городской администрации принимают в течение всех рабочих дней, то есть пять дней в неделю. Это правило начало действовать в начале февраля, когда Мэр Вологды Сергей Воропанов своим решением отменил неприемный день в пятницу и заявил, что работа с обращениями вологжан будет ежедневной.

«Как показала практика, это решение было правильным. Прием граждан в пятницу оказался востребованным среди вологжан. В этот день в Администрацию обращаются не менее 6 человек, цифра примерно такая же, как и в другие будние дни. Таким образом, мы предоставили вологжанам дополнительную возможность обратиться со своими вопросами и предложениями к городским властям. По нашим подсчетам, сейчас специалисты Администрации принимают примерно на 25% больше посетителей, чем ранее», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также, начиная с марта, срок рассмотрения обращений граждан, поступивших на имя Мэра, сокращен до 2 недель. Такое поручение Сергей Воропанов дал в ходе февральского публичного отчета в рамках проекта «Команда Губернатора: Ваша оценка». Эта норма относится к обращениям, требующим экстренного реагирования, а также касающимся улучшения жилищных условий, размещения объектов нестационарной торговли, рекламных конструкций, предоставления земли многодетным семьям, благоустройства дворов и общественных пространств в рамках федеральной программы «Городская среда», капитального ремонта домов, дорог, ремонта в квартирах ветеранов, газификации, освещения и так далее.

При этом по ряду обращений срок рассмотрения остается прежним — 30 дней. Это касается ситуаций, где для ответа гражданам необходимо проводить проверки или обследования, а также привлекать для детального рассмотрения вопроса другие ведомства. В частности, речь идет о проверке соблюдения градостроительных норм, деятельности управляющий компаний, строительных организаций, работы городского транспорта. В эту категорию попадают и обращения, касающиеся предоставления мест в детских садах.

Добавим, обратиться к городским властям со своими просьбами и предложениями можно несколькими способами: как непосредственно придя на прием, так и отправив обращение через онлайн-приемную на официальном сайте Администрации Вологды. Также в дошкольных, учебных, торговых, спортивных и муниципальных учреждениях в разных районах города установлены специальные ящики для обращений с символикой проекта «Мы — вологжане».