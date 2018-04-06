Ещё
На четверть больше посетителей стали принимать в Администрации Вологды после отмены неприемного дня в пятницу
Далее:
Читайте также:
Ещё

На четверть больше посетителей стали принимать в Администрации Вологды после отмены неприемного дня в пятницу 

Официальный сайт Администрации города Вологды 54 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Сейчас обращения граждан в городской администрации принимают в течение всех рабочих дней, то есть пять дней в неделю. Это правило начало действовать в начале февраля, когда Мэр Вологды Сергей Воропанов своим решением отменил неприемный день в пятницу и заявил, что работа с обращениями вологжан будет ежедневной.
«Как показала практика, это решение было правильным. Прием граждан в пятницу оказался востребованным среди вологжан. В этот день в Администрацию обращаются не менее 6 человек, цифра примерно такая же, как и в другие будние дни. Таким образом, мы предоставили вологжанам дополнительную возможность обратиться со своими вопросами и предложениями к городским властям. По нашим подсчетам, сейчас специалисты Администрации принимают примерно на 25% больше посетителей, чем ранее», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Также, начиная с марта, срок рассмотрения обращений граждан, поступивших на имя Мэра, сокращен до 2 недель. Такое поручение Сергей Воропанов дал в ходе февральского публичного отчета в рамках проекта «Команда Губернатора: Ваша оценка». Эта норма относится к обращениям, требующим экстренного реагирования, а также касающимся улучшения жилищных условий, размещения объектов нестационарной торговли, рекламных конструкций, предоставления земли многодетным семьям, благоустройства дворов и общественных пространств в рамках федеральной программы «Городская среда», капитального ремонта домов, дорог, ремонта в квартирах ветеранов, газификации, освещения и так далее.
При этом по ряду обращений срок рассмотрения остается прежним — 30 дней. Это касается ситуаций, где для ответа гражданам необходимо проводить проверки или обследования, а также привлекать для детального рассмотрения вопроса другие ведомства. В частности, речь идет о проверке соблюдения градостроительных норм, деятельности управляющий компаний, строительных организаций, работы городского транспорта. В эту категорию попадают и обращения, касающиеся предоставления мест в детских садах.
Добавим, обратиться к городским властям со своими просьбами и предложениями можно несколькими способами: как непосредственно придя на прием, так и отправив обращение через онлайн-приемную на официальном сайте Администрации Вологды. Также в дошкольных, учебных, торговых, спортивных и муниципальных учреждениях в разных районах города установлены специальные ящики для обращений с символикой проекта «Мы — вологжане».
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
Новый пункт выдачи продукции молочной кухни открылся в Вологде Творческие каникулы стартовали для школьников Вологды Заместитель Мэра Вологды Вадим Цепа поздравляет театральных деятелей с профессиональным праздником
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Покровские ворота»: что стало с актерами33
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием99
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение