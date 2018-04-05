Вологжане задали вопросы коммунальщикам по поводу работы «ливневок»

В Центре по работе с населением прошла встреча горожан с сотрудниками «Вологдагорводоканала». Задать вопросы представителям коммунального предприятия смогли жители центральной части города и других районов.

«Если возникает какая-то наболевшая тема, то мы стараемся собрать жителей и компетентных специалистов. На эту встречу пришло около 20 человек, причем не только из центральной части города, но и из других микрорайонов», — рассказала представитель Центра по работе с населением Вологды Анна Лебедева

С приходом весны у жителей дома на Козленской, 82, забот прибавилось. Каждую весну с потеплением ручьи устремляются прямо в подвал их дома.

«В центральной части по ул. Козленской идет подтопление, особенно весной, когда тает снег. У нас подвалы сырые», — рассказала вологжанка Оксана Кичигина.

В этом году проблема должна решиться. Летом здесь планируется провести дренаж. Есть вопросы и у жителей других домов. О том, какие работы ведутся сейчас для устранения подтоплений, шла речь на встрече.

«В настоящий момент работают бригады. Постоянно согласно графику очищают дождеприемные колодцы от наледи, мусора, подготавливают систему ливневой канализации к приему сточных вод», — пояснил директор по безопасности МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Евгений Волков

Такие меры принимаются, чтобы вологжанам не пришлось в прямом смысле слова ходить по воде. В этом году самыми труднопроходимыми оказались дороги в районе улицы Гагарина и в Заречье.

«Основная работа идет там, где ливневая канализация в виде водоотводных канав, они чистятся, углубляются. Оперативно проводится отработка обращений вологжан, мы видим, где подтапливаются тротуары. Бригады «Водоканала» выезжают и делают отводы, если есть поблизости канализация, либо убирают с асфальта с помощью спецоборудования», — подчеркнул заместитель начальника Департамента городского хозяйства Вологды Александр Максимов

Таких спецмашин на предприятии две, используется также современное устройство — так называемый крот — для очищения стоков. Своевременная уборка снега тоже важна, на дворовых территориях его вывозом должна заниматься управляющая компания. Особое внимание к крышкам ливневых колодцев, чтобы там не образовывалась наледь, мешающая прохождению поверхностной воды.

Эти вопросы актуальны и для жителей других микрорайонов. Протяженность ливневой канализации в Вологде — порядка 300 километров. А в систему отвода воды входит более 1000 дождеприемных колодцев. Все их коммунальщикам предстоит проверить и очистить при необходимости. О подтоплении проезжей части или городских тротуаров можно сообщить в «Вологдагорводоканал» по телефону: 75-72-15. Что касается дворовых территорий, обращаться нужно в свою управляющую компанию.