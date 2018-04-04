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В Ницце планируют открыть музей императорской России
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В Ницце планируют открыть музей императорской России 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Музей императорской России планируется открыть к середине лета при Свято-Николаевском соборе в Ницце (Франция). Об этом сообщил настоятель храма протоиерей Андрей Елисеев, выступая в рамках телемоста с петербургским пресс-центром ТАСС.
"Мы заканчиваем подготовительные работы для того, чтобы музей мог расположиться в достойных условиях. Я очень надеюсь, что первые выставки будут уже к лету этого года, к 200-летию со дня рождения Александра II. Ежегодно в наш собор приезжает его потомок князь Георгий Юрьевский, я очень надеюсь к середине июня, когда он здесь будет находиться, будет открыта первая экспозиция", — рассказал Елисеев.
Важнейшими экспонатами нового музея должны стать вещи, связанные с Александром II, в частности принадлежавший ему кулон с фотографией и локоном волос его старшего сына и наследника Николая, скончавшегося в Ницце во время зарубежной поездки еще при жизни царя. Настоятель выразил надежду, что музеи Петербурга и Москвы смогут оказать помощь новому собранию, передав копии хранящихся у них документов и предметов.
Он напомнил, что ранее при соборе действовал музей русской эмиграции и Белого движения, однако часть предметов из его собрания в конце прошлого столетия были вывезены из Ниццы. Приход рассчитывает, что часть экспонатов удастся найти и вернуть в Свято-Николаевский собор.
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