В Ницце планируют открыть музей императорской России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. / ТАСС /. Музей императорской России планируется открыть к середине лета при Свято-Николаевском соборе в Ницце (Франция). Об этом сообщил настоятель храма протоиерей Андрей Елисеев, выступая в рамках телемоста с петербургским пресс-центром ТАСС.

"Мы заканчиваем подготовительные работы для того, чтобы музей мог расположиться в достойных условиях. Я очень надеюсь, что первые выставки будут уже к лету этого года, к 200-летию со дня рождения Александра II. Ежегодно в наш собор приезжает его потомок князь Георгий Юрьевский, я очень надеюсь к середине июня, когда он здесь будет находиться, будет открыта первая экспозиция", — рассказал Елисеев.

Важнейшими экспонатами нового музея должны стать вещи, связанные с Александром II, в частности принадлежавший ему кулон с фотографией и локоном волос его старшего сына и наследника Николая, скончавшегося в Ницце во время зарубежной поездки еще при жизни царя. Настоятель выразил надежду, что музеи Петербурга и Москвы смогут оказать помощь новому собранию, передав копии хранящихся у них документов и предметов.

Он напомнил, что ранее при соборе действовал музей русской эмиграции и Белого движения, однако часть предметов из его собрания в конце прошлого столетия были вывезены из Ниццы. Приход рассчитывает, что часть экспонатов удастся найти и вернуть в Свято-Николаевский собор.