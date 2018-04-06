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Юные художники района Крюково задекорировали пейп-арт яйца
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Юные художники района Крюково задекорировали пейп-арт яйца 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Крюковские Ведомости
Яйцо является символом светлого праздника Пасхи. Пасхальные яйца можно декорировать самыми разными способами, что превратит столь привычный подарок в оригинальный и запоминающийся сувенир.
4 апреля в изостудии «Волшебная кисть» досугового центра ГБУ «М КЛУБ» прошел мастер-класс по декорированию пасхальных яиц в технике пейп-арт. Пейп-арт –разновидность декупажа, когда из салфеток сначала скатывают жгутики, а затем из них придумывают различные орнаменты и узоры, приклеивая к поверхности яйца. Эта техника стала весьма популярной в последние годы. Воспитанники изостудии с радостью накрутили жгутики из салфеток и приклеивали их к загрунтованным деревянным заготовкам, творя свои собственные пасхальные шедевры.
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Пасхальная выставка План работы Выставочного зала Музея Зеленограда на апрель 2018 г. ул. Михайловка, корп. 1410 Малыши района Крюково нарисовали весенний лес пластилином
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