Новые имена откроет весенняя фотовыставка в Измайлове

Лучшие фотографы из Измайлова представят свои работы, созданные за минувший год.

В галерее «Измайлово» фотоклуб «Галерея» организует новую экспозицию лучших работ талантливых авторов, выполненных за последний год. Выставка откроет свои двери в пятницу, 6 апреля, и будет работать до 22 апреля.

Фотографы продемонстрируют пейзажи, натюрморты, городские и жанровые снимки. Экспонируемые работы сняты как на пленочные фотоаппараты, так и на современные цифровые камеры, выполнены как начинающими, так и опытными мастерами.

Напомним, что фотоклуб в галерее «Измайлово» работает с 2016 года на базе фотостудии «Прожектор», которая имеет богатую историю, воспитала множество известных мастеров своего дела. Цель клуба — обмен опытом, подготовка и участие в выставках, проведение семинаров и творческих встреч с мастерами фотоискусства, организация мастер-классов, передача лучших традиций фотомастерства начинающим фотографам.

Торжественное открытие состоится в 19 часов по адресу: Измайловский проезд, д. 4.

Вход на открытие бесплатный.

В остальные дни цена билета — 100 рублей, для льготников — 50 рублей.

Понедельник — выходной.