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Новые имена откроет весенняя фотовыставка в Измайлове
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Новые имена откроет весенняя фотовыставка в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Лучшие фотографы из Измайлова представят свои работы, созданные за минувший год.
В галерее «Измайлово» фотоклуб «Галерея» организует новую экспозицию лучших работ талантливых авторов, выполненных за последний год. Выставка откроет свои двери в пятницу, 6 апреля, и будет работать до 22 апреля.
Фотографы продемонстрируют пейзажи, натюрморты, городские и жанровые снимки. Экспонируемые работы сняты как на пленочные фотоаппараты, так и на современные цифровые камеры, выполнены как начинающими, так и опытными мастерами.
Напомним, что фотоклуб в галерее «Измайлово» работает с 2016 года на базе фотостудии «Прожектор», которая имеет богатую историю, воспитала множество известных мастеров своего дела. Цель клуба — обмен опытом, подготовка и участие в выставках, проведение семинаров и творческих встреч с мастерами фотоискусства, организация мастер-классов, передача лучших традиций фотомастерства начинающим фотографам.
Торжественное открытие состоится в 19 часов по адресу: Измайловский проезд, д. 4.
Вход на открытие бесплатный.
В остальные дни цена билета — 100 рублей, для льготников — 50 рублей.
Понедельник — выходной.
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