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В Измайлово «Пришла весна»
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В Измайлово «Пришла весна» 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Выставку весенних картин провела студия изобразительного искусства «Образ».
В конце марта студия «Образ» из Центра культуры и спорта «Измайлово» организовала для жителей района выставку весеннего пейзажа. Здесь были представлены картины, как младших воспитанников, так и старшей возрастной группы. Все работы были выполнены в различных техниках (гуашь, акварель, пастель, акварельные карандаши, графика, аппликация бумажная, смешанные техники).
Картины, по мнению гостей выставки, показали красоту весеннего пейзажа, жизнь животных в весеннем лесу. А вот специалисты ЦКС «Измайлово» отметили, что изображение природы воспитывает у детей любовь к родному краю, внимание и наблюдательность.
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