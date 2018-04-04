В Измайлово «Пришла весна»

Выставку весенних картин провела студия изобразительного искусства «Образ».

В конце марта студия «Образ» из Центра культуры и спорта «Измайлово» организовала для жителей района выставку весеннего пейзажа. Здесь были представлены картины, как младших воспитанников, так и старшей возрастной группы. Все работы были выполнены в различных техниках (гуашь, акварель, пастель, акварельные карандаши, графика, аппликация бумажная, смешанные техники).

Картины, по мнению гостей выставки, показали красоту весеннего пейзажа, жизнь животных в весеннем лесу. А вот специалисты ЦКС «Измайлово» отметили, что изображение природы воспитывает у детей любовь к родному краю, внимание и наблюдательность.