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Воссозданы изобретения Леонардо да Винчи
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Воссозданы изобретения Леонардо да Винчи 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Изобретения Леонардо да Винчи представили в галерее «Беляево».
В галерее выставлено свыше 50 уникальных средневековых машин и механизмов. Все они с максимальной точностью воссозданы по чертежам великого итальянца — самолет, арбалеты, колесницы-косилки, автоматический молоток…
— Миру да Винчи известен больше как художник, — говорит куратор выставки Дмитрий Воробьев. — Его дневники начали находить в конце XIX века. Если бы это случилось раньше, то человек, возможно, полетел бы в космос в позапрошлом столетии.
Сходить на выставку Прохору и Трофиму Афанасьевым посоветовал учитель истории. Пока их папа Антон рассматривает необычный ездовой барабан, ребята пытаются сдвинуть с места восьмиместный танк.
В XV веке машина никого не впечатлила — неповоротливая, громоздкая. Но она стала прототипом современных танков.
— Это поле для мечтателей, — говорит о выставке Воробьев. — Каждый механизм можно доработать.
СПРАВКА
Крупнейшая фигура эпохи Возрождения Леонардо да Винчи — итальянский художник, скульптор, ученый и изобретатель. Он также был выдающимся кулинаром и виртуозно играл на лире.
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