Воссозданы изобретения Леонардо да Винчи

В галерее выставлено свыше 50 уникальных средневековых машин и механизмов. Все они с максимальной точностью воссозданы по чертежам великого итальянца — самолет, арбалеты, колесницы-косилки, автоматический молоток…

— Миру да Винчи известен больше как художник, — говорит куратор выставки Дмитрий Воробьев . — Его дневники начали находить в конце XIX века. Если бы это случилось раньше, то человек, возможно, полетел бы в космос в позапрошлом столетии.

Сходить на выставку Прохору и Трофиму Афанасьевым посоветовал учитель истории. Пока их папа Антон рассматривает необычный ездовой барабан, ребята пытаются сдвинуть с места восьмиместный танк.

В XV веке машина никого не впечатлила — неповоротливая, громоздкая. Но она стала прототипом современных танков.

— Это поле для мечтателей, — говорит о выставке Воробьев. — Каждый механизм можно доработать.

СПРАВКА

Крупнейшая фигура эпохи Возрождения Леонардо да Винчи — итальянский художник, скульптор, ученый и изобретатель. Он также был выдающимся кулинаром и виртуозно играл на лире.