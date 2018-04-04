Межкультурный фотопроект, посвященный Израилю и Абхазии, покажут в Москве

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости . Фотовыставка «Два взгляда. Две страны», посвященная Абхазии и Израилю, откроется 9 апреля в Еврейском музее и Центре толерантности в Москве, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

В 2015 году фотограф из Израиля Лия Гельдман посетила Абхазию и, как уточняют организаторы, «предложила свое видение страны через призму искусства». А в 2016 году состоялась ответная поездка абхазского фотографа Константина Грецова в Израиль.

"Результатом этих путешествий стал совместный проект, уже побывавший в Тель-Авиве и городах Сухум и Гагра: Абхазия в объективе израильского фотографа, Израиль — в объективе абхазского. Символом проекта стал маяк, символизирующий свет, надежду, безопасность и верный путь", — говорится в сообщении.

Директор музея, глава Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что цель выставки — объединить людей через искусство, «познакомить зрителей с колоритом Израиля и Абхазии».

"Еврейский музей и Центр толерантности рад поддержать проект, мы надеемся, что выставка поможет сформировать правильное впечатление о культуре Израиля и Абхазии для тех, кто там пока не был, и, конечно, разбудит желание посетить эти места", — заявил он.