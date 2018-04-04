Выставка о спортивном журналисте К. Есенине откроется в Москве в преддверии ЧМ-2018

Выставка «Гений футбольной цифры. Константин Есенин (1920-1986)» откроется в преддверии чемпионата мира по футболу в «Есенин-центре». Об этом сообщили в музее.

«19 апреля в «Есенин-центре» в преддверии ЧМ по футболу Московский государственный музей С. Есенина представит выставку «Гений футбольной цифры», посвященную жизни и деятельности поэта Константина Есенина. Выставка расскажет о сложной и неординарной жизни сына великого поэта России Сергея Есенина и Зинаиды Райх — Константине, судьба которого была тесно связана с темой футбола», — говорится в сообщении.

Как уточняется, комплексная выставка состоит из двух тематических разделов, объединенных одной темой: «Живите так, как вас ведет звезда…». В первом зале выставочной экспозиции под названием «Куда несет нас рок событий…» отражена тема, связанная с матерью Константина — первой официальной женой С. Есенина — З. Райх, а также с Всеволодом Мейерхольдом , в доме которого прошли детские годы сына поэта. На выставке можно будет посмотреть редкие и уникальные фотографии, документы, письма и предметы быта, принадлежавшие З. Райх и В. Мейерхольду.

«Второй зал выставки экспозиционно представит жизненный путь, годы ВОВ и профессиональную деятельность К. Есенина. Здесь можно будет увидеть раритетные материалы из семьи сына поэта, который всю свою жизнь тесно связал с футболом, став знаменитым спортивным журналистом и статистиком», — пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что большую часть экспонатов фондов музея составил дар жены К. Есенина — Алины Есениной. Посетитель впервые увидит никогда не публиковавшиеся эксклюзивные материалы из личной коллекции семьи поэта.

Выставка будет сопровождаться образовательной программой, в рамках которой пройдут разнообразные встречи с известными футбольными деятелями, показаны документальные фильмы, архивные видеокадры хроники З. Райх и В. Мейерхольда и редкие видео с чемпионатов мира по футболу 1953-1963 гг. с участием игроков СССР.

Выставка продлится до 20 июля 2018 г.