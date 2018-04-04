Мастер-класс «Картина за три часа» прошёл в библиотеке №192

Ещё вчера библиотеки были лишь местами, где читали и выдавали на дом книги. Сегодня многие из них стали интеллект-центрами, где не только читают, но и проводят концерты, а также приобщают людей к творчеству.

В воскресенье, 1 апреля, в библиотеке №192 участники мастер-класса «Картина за три часа» осваивали рисование масляными красками. Начинающим художникам предстояло за три часа написать маслом композицию из цветов.

Кроме новых знаний в тот день все участники мастер-класса получили огромное удовольствие от приобщения к творчеству и от написанных ими картин.

Вы не попали на мастер-класс? Не беда! Следите за анонсами новых мастер-классов на страничке библиотеки №192 «ВКонтакте» — и новое занятие живописью вы точно не пропустите.