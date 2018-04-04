Ещё
Мастер-класс «Картина за три часа» прошёл в библиотеке №192
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мастер-класс «Картина за три часа» прошёл в библиотеке №192 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Ещё вчера библиотеки были лишь местами, где читали и выдавали на дом книги. Сегодня многие из них стали интеллект-центрами, где не только читают, но и проводят концерты, а также приобщают людей к творчеству.
В воскресенье, 1 апреля, в библиотеке №192 участники мастер-класса «Картина за три часа» осваивали рисование масляными красками. Начинающим художникам предстояло за три часа написать маслом композицию из цветов.
Кроме новых знаний в тот день все участники мастер-класса получили огромное удовольствие от приобщения к творчеству и от написанных ими картин.
Вы не попали на мастер-класс? Не беда! Следите за анонсами новых мастер-классов на страничке библиотеки №192 «ВКонтакте» — и новое занятие живописью вы точно не пропустите.
Вестник Бутова: последние новости
О северных легендах и обрядах поведает галерея «Нагорная» Встречу с главой управы посвятят Дню Победы и благоустройству В Северном Бутове прошла встреча бывших узников концлагерей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение