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Выставку «Эпоха Рембрандта и Вермеера» за неделю посетили более 20 тыс. человек
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Выставку «Эпоха Рембрандта и Вермеера» за неделю посетили более 20 тыс. человек 

ТАСС 30 минут назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Экспозицию «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» в ГМИИ им. Пушкина за неделю с момента ее открытия 28 марта посетило более 20 тыс. человек. Об этом ТАСС в среду сообщила руководитель пресс-службы музея Ольга Базуева.
"По 3 апреля включительно выставку посетило 22 163 человека", — сказала Базуева, уточнив, что в день экспозицию осматривает примерно 3700 посетителей.
Начальник отдела по работе с посетителями музея Марина Жучкова в беседе с ТАСС рассказала, что первые и последние две недели любой масштабной выставки не обходятся без очередей. «Поэтому мы рекомендуем нашим посетителям, если у них есть возможность, не идти в первые дни выставки, подождать и не посещать, если они хотят сэкономить время в очереди», — сообщила собеседница агентства.
Жучкова уточнила, что самые большие очереди в выходные дни — время ожидание превосходит два часа, в будни дни — около полутора часов. Она уточнила, что очереди начинают массово формироваться с 10 утра, а сам музей работает с 11 часов. «Выставка работает на грани посещаемости», — заверила Жучкова. Она рассказала, что ежедневно появляется более тысячи билетов онлайн, в том числе, льготных категорий — их доля в общем объеме продаж составляет 60%.
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