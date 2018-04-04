Ещё
«Рособоронэкспорт» пропустит «Фарнборо», Euronaval и Eurosatory в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Рособоронэкспорт» пропустит «Фарнборо», Euronaval и Eurosatory в 2018 году 

ТАСС 27 минут назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) не представит военную продукцию на трех крупных международных выставках в 2018 году — авиасалоне «Фарнборо-2018» в Великобритании и военно-морском салоне Euronaval и форуме Eurosatory во Франции, сообщил ТАСС представитель госкорпорации.
"Со 100%-ой уверенностью можем сказать, что стенда «Рособоронэкспорта» не будет в этом году на «Фарнборо», а также на Euronaval и Eurosatory. Переговорный процесс на этих площадках, к сожалению, либо затруднителен, либо пока вообще невозможен, как в случае с «Фарнборо», — сказал собеседник агентства.
Представитель Ростеха отметил, что участие госкорпорации в этих выставках с гражданской продукцией также маловероятно, но этот вопрос пока открыт.
ТАСС: последние новости
Выставку "Эпоха Рембрандта и Вермеера" за неделю посетили более 20 тыс. человек 10 апреля в ЦДХ пройдет День Брендинга в рамках выставки "ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT" Виртуальный музей к 100-летию Солженицына планируют открыть в апреле в Ростове-на-Дону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение