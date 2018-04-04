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Выставка о Великой Победе открылась в Госдуме
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Выставка о Великой Победе открылась в Госдуме 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Государственной Думе торжественно открылась фотовыставка «Великая Победа. Содружество», которая посвящена ветеранам Великой Отечественной войны. Инициатором экспозиции выступил думский Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками.
«Эта выставка — дань уважения ветеранам, которые воевали и трудились в тылу, всем тем, кто умирал за Победу», — сказал член Комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, открывая фотовыставку.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский также посетил экспозицию и поблагодарил организаторов за возможность увидеть фотографии тех, кто защищал страну от немецко-фашистских захватчиков.
«Очень жаль, что за 73 года после Победы мы ещё не успели найти всех павших за нашу Родину. Потому что самое главное — это помнить и знать наших героев, а также передавать это наследие молодому поколению», — сказал депутат.
Кроме того, в рамках мероприятия выступили член Комитета по делам СНГ Юрий Мищеряков, член Комитета по обороне Владимир Богодухов. «Мы преклоняется перед ветеранами, спасибо вам за нашу Победу», — поблагодарили парламентарии ветеранов.
В открытии выставки также приняли участие ветераны, которые поделились с присутствующими воспоминаниями о том страшном времени. Были и авторы фотографий, и учащиеся Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных, которые спели несколько фронтовых песен.
На выставке были представлены фотографии и истории ветеранов в возрасте от 85 до 100 лет. Эти герои освобождали Сталинград, Курск, Ржев, Брянск, Смоленск, участвовали в обороне Москвы, в наступательной операции «Багратион», освобождали Украину, Прибалтику, участвовали в боях за Кёнигсберг, Берлин и другие города Европы.
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