Что снится армянину: в Москве открылась выставка фотографа Ильи Вартаняна

Проект «Сны об Армении» — это возвращение московского фотографа Ильи Вартаняна на его родину. В объективе фотографа — страна, которая остается верной своим тысячелетним традициями. Масштабные панорамы сменяются портретами людей, а образ Армении воссоздается в мельчайших деталях: от орнамента народного костюма и узора на ярком ковре до спелого граната, отсылающего к фильмам Сергея Параджанова

Выставка «Сны об Армении» открылась в Мультимедиа Арт Музее при поддержке группы компаний «Ташир» и лично вице-президента компании Татевик Карапетян и продлится до 25 апреля.