Россия примет участие в первой международной импортной выставке в Китае

Россия примет участие в первой международной импортной выставке в Китае, которая будет проходить с 5 по 10 ноября 2018 года в Шанхае.

Отмечается, что выставка China International Import Expo будет включать региональные павильоны торговли и инвестиций, а также зону корпоративных и бизнес-экспозиций.

Российский экспортный центр организует экспозицию российских компаний в рамках China International Import Expo в следующих отраслевых павильонах: «Пищевая и сельскохозяйственная продукция», «Медицинское оборудование и товары здравоохранения», «Потребительские товары и аксессуары», В«ысокотехнологичное оборудование», «Услуги».

Также РЭЦ организует B2B-встречи с потенциальными китайскими партнёрами и покупателями, презентации, семинары и круглые столы, которые позволят участникам получить широкое представление о тенденциях и потребностях китайского рынка, а также откроют дополнительные возможности для развития деловых связей с компаниями не только Китая, но и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В настоящее время ведётся прием заявок от российских компаний на участие в экспозиции и в бизнес-миссии.