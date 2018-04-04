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Россия примет участие в первой международной импортной выставке в Китае
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Россия примет участие в первой международной импортной выставке в Китае 

RT на русском 1 час назад
Россия примет участие в первой международной импортной выставке в Китае, которая будет проходить с 5 по 10 ноября 2018 года в Шанхае.
Отмечается, что выставка China International Import Expo будет включать региональные павильоны торговли и инвестиций, а также зону корпоративных и бизнес-экспозиций.
Российский экспортный центр организует экспозицию российских компаний в рамках China International Import Expo в следующих отраслевых павильонах: «Пищевая и сельскохозяйственная продукция», «Медицинское оборудование и товары здравоохранения», «Потребительские товары и аксессуары», В«ысокотехнологичное оборудование», «Услуги».
Также РЭЦ организует B2B-встречи с потенциальными китайскими партнёрами и покупателями, презентации, семинары и круглые столы, которые позволят участникам получить широкое представление о тенденциях и потребностях китайского рынка, а также откроют дополнительные возможности для развития деловых связей с компаниями не только Китая, но и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
В настоящее время ведётся прием заявок от российских компаний на участие в экспозиции и в бизнес-миссии.
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