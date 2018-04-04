Ещё
Сёрферы «поймают волну» во владивостокском музее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сёрферы «поймают волну» во владивостокском музее 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Здесь откроется художественная выставка.
Шестого апреля в 17:00 во владивостокском музее современного искусства «Артэтаж» (ул. Адмирала Фокина, 25) откроется выставка молодых художников и фотографов Приморского края «Приморский серфинг».
Шикарное изумрудное море, парни и девушки с огнём в глазах бросают вызов разбушевавшейся стихии, ловят волну, которая разбивается на тысячи сверкающих брызг — всё это не кадры из далёкой Калифорнии, Гавайев и Бали. Это наш приморский сёрфинг! То, что еще несколько лет назад казалось нереальным, теперь тесно связано с городом Владивостоком. Для кого-то сёрфинг — экстремальный вид спорта, для других — образ жизни, но, как верно однажды было замечено, это то, что меняет тебя изнутри. Меняет через красоту природы, её мощь, растворяет тебя в ней.
Выставка стала возможной благодаря талантливым фотографам, видеооператорам и художникам — влюблённым в море и сёрфинг, в Приморье и в наш город — готовым в любую погоду исследовать, рисковать и открывать заново окружающий мир.
Участники выставки: Юрий Смитюк, Вероника Карагода, Ольга Васильева, Юрий Еремейчик, Эдуард Адамовский, Руслан Аксенов, Роман Гвоздев, Нина Якубовская.
Организатор выставки — школа серфинга Swell.
Выставка продлится до 22 апреля 2018 года Открытие состоится 6 апреля в 17:00. Вход свободный, со стороны Адмирала Фокина, 25 Время работы: среда-пятница 10:00-19:00, суббота-воскресенье 11:00-18:00.
Prim.News: последние новости
Международная выставка «Взяв в соавторы бумагу» откроется во Владивостоке Очередная «квартирная» выставка Владивостокской школы современного искусства прошла под названием «Вместе» «Выставочный психоанализ» провели на вернисаже во Владивостоке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате5
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение