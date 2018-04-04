Сёрферы «поймают волну» во владивостокском музее

Здесь откроется художественная выставка.

Шестого апреля в 17:00 во владивостокском музее современного искусства «Артэтаж» (ул. Адмирала Фокина, 25) откроется выставка молодых художников и фотографов Приморского края «Приморский серфинг».

Шикарное изумрудное море, парни и девушки с огнём в глазах бросают вызов разбушевавшейся стихии, ловят волну, которая разбивается на тысячи сверкающих брызг — всё это не кадры из далёкой Калифорнии, Гавайев и Бали. Это наш приморский сёрфинг! То, что еще несколько лет назад казалось нереальным, теперь тесно связано с городом Владивостоком. Для кого-то сёрфинг — экстремальный вид спорта, для других — образ жизни, но, как верно однажды было замечено, это то, что меняет тебя изнутри. Меняет через красоту природы, её мощь, растворяет тебя в ней.

Выставка стала возможной благодаря талантливым фотографам, видеооператорам и художникам — влюблённым в море и сёрфинг, в Приморье и в наш город — готовым в любую погоду исследовать, рисковать и открывать заново окружающий мир.

Организатор выставки — школа серфинга Swell.

Выставка продлится до 22 апреля 2018 года Открытие состоится 6 апреля в 17:00. Вход свободный, со стороны Адмирала Фокина, 25 Время работы: среда-пятница 10:00-19:00, суббота-воскресенье 11:00-18:00.