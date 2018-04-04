Познакомиться с китайским боевым искусством можно в «Атоме»

14 апреля в клубе «Атом» на улице Маршала Тухачевского будет проходить знакомство с боевым искусством Тай Цзи Цюань.

— Тай Цзи Цюань — лучшее боевое искусство, для тех, кто не любит драться — рассказал Валерий Махотин, инструктор школы «Академия Тайчи». — На ознакомительном занятии вы узнаете базовые принципы, на которых основано это древнее китайское боевое искусство, попробуете выполнить разминочные и подготовительные упражнения. Все желающие также смогут узнать их действие на тело и психическое состояние человека, возможность из практического применения.

В Тайцзицюань нет поясов, данов, ограничений по возрасту и физическому состоянию. Желательно иметь при себе не стесняющую движения одежду и обувь для зала.

Время проведения: с 11:00 до 13:00. Адрес клуба «Атом»: ул. Маршала Тухачевского 20, стр.2. Телефон: 8 (499) 192-79-46. Вход свободный.