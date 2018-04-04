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Познакомиться с китайским боевым искусством можно в «Атоме»
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Познакомиться с китайским боевым искусством можно в «Атоме» 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
14 апреля в клубе «Атом» на улице Маршала Тухачевского будет проходить знакомство с боевым искусством Тай Цзи Цюань.
— Тай Цзи Цюань — лучшее боевое искусство, для тех, кто не любит драться — рассказал Валерий Махотин, инструктор школы «Академия Тайчи». — На ознакомительном занятии вы узнаете базовые принципы, на которых основано это древнее китайское боевое искусство, попробуете выполнить разминочные и подготовительные упражнения. Все желающие также смогут узнать их действие на тело и психическое состояние человека, возможность из практического применения.
В Тайцзицюань нет поясов, данов, ограничений по возрасту и физическому состоянию. Желательно иметь при себе не стесняющую движения одежду и обувь для зала.
Время проведения: с 11:00 до 13:00. Адрес клуба «Атом»: ул. Маршала Тухачевского 20, стр.2. Телефон: 8 (499) 192-79-46. Вход свободный.
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